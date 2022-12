Licata, i gialloblu chiudono l'anno con una vittoria: al Dino Liotta battuto 3-0 il San Luca

Il Licata chiude il 2022 con una bella vittoria casalinga: al Dino Liotta battuto con un netto 3-0 il San Luca.

Classico 3-5-2 per Romano: Valenti in porta; Vitolo, Calaiò e Cappello in difesa; Pino, Mudasiru, Frisenna, Rotulo e Cusati a centrocampo; Ouattara e Minacori a comporre la coppia d’attacco.

Il San Luca di Cozza risponde col seguente undici titolare: Antonino, Ale, Spinaci, Fiumara, Reinero, Yakvlev, Raso, Gamez, Leveque, Giampaolo, Murdaca.

Il primo tempo è tutto di marca gialloblu: i padroni di casa dominano il gioco, sono rapidi sulle seconde palle, mettono in campo intensità ed aggressività.

Al 21’ è Adamzaki Outtara a sbloccare la gara: il numero 9 si fa trovare pronto e firma l’1-0. Al 34’ il Sig. Cevenini di Siena assegna calcio di rigore al Licata: dal dischetto va il solito Vitolo che firma il 2-0. Terza rete consecutiva per il difensore, dopo le perfette esecuzioni dagli undici metri realizzate contro Trapani e Ragusa.

Pochi istanti prima del fischio di fine primo tempo ecco il tris gialloblu: è Giulio Frisenna a realizzare il gol, battendo ancora Antonino.

Nella ripresa i padroni di casa gestiscono il netto vantaggio con qualità e maturità, portando a casa tre punti fondamentali: adesso sono 26 i punti in classifica, con una gara in meno rispetto alle altre.