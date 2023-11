Licata, gialloblù beffati nel finale: il Siracusa vince 3-2 con rete di Sena al 95'

Il Licata esce a testa alta dallo stadio Nicola De Simone di Siracusa: la squadra di Pippo Romano perde 3-2, in virtù di una rete di Sena giunta al 95'. Buona prova offerta dai gialloblù, che erano riusciti ad agguantare il pari contro una formazione abbastanza forte e quotata: la classifica, del resto, non mente.

Al 22' è Giuliano Alma a sbloccare il risultato: il numero 21 firma l'1-0 per i padroni di casa. Al 32' il risultato, però, torna in parità: sugli sviluppi di calcio d'angolo è il capitano Giulio Orlando a firmare il gol del pari licatese. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

Nella ripresa il Siracusa parte forte, al 55' arriva il nuovo vantaggio aretuseo: è Alma a firmare la propria doppietta personale e a riportare avanti gli uomini di Cacciola. Il Licata, però, non si perde d'animo e continua a sviluppare trame offensive piuttosto interessanti ed efficaci.

Al 74' il pareggio gialloblù, firmato da Calogero Minacori: il numero 11 si fa trovare pronto e segna il 2-2.

La gara sembra incanalarsi verso il binario del pareggio ma al 95', quando tutto lasciava presagire un punto a testa, il Siracusa ripassa avanti: è Sena, sugli sviluppi di corner, a firmare il gol del definitivo 3-2.

Il Licata esce dal campo tra gli applausi: gialloblù che hanno tenuto testa ad una rosa molto forte e di grande qualità. Un match che non porta punti e non muove la classifica ma che può far comprendere al Licata come, con attenzione, questa squadra possa giocarsela contro tutti.