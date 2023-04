Licata, domenica pomeriggio il derby contro il Ragusa: i gialloblu cercano punti per il sogno playoff

Archiviata la sconfitta amara contro il Trapani, il Licata di Pippo Romano torna in campo in vista del match di domenica contro il Ragusa. Un derby assai importante, quello che si disputerà al Dino Liotta, per entrambe le formazioni: i gialloblu possono e devono continuare a credere nel sogno playoff, il Ragusa potrebbe ancora sperare nella salvezza senza dover passare dai playout.

Una sfida, dunque, che mette in palio punti pesantissimi: la squadra di Pippo Romano è viva e vuole finire al meglio la stagione. Ottenere l'intera posta in palio domenica pomeriggio sarebbe importante soprattutto per affrontare l'ultima di campionato con la speranza e l'adrenalina degli ultimi novanta minuti decisivi: nell'ultima sfida di regular season, infatti, i gialloblu giocheranno contro il San Luca in trasferta.

La città ci crede, così come tutta la squadra: il Licata è a 180 minuti da un traguardo insperato e, adesso, davvero concreto. Servirà però battere il Ragusa, altrimenti ogni speranza potrebbe essere vanificata.