Licata, domenica l'ultima di campionato in trasferta: Romano crede ancora nei playoff

"Sarà una trasferta insidiosa, contro una squadra che cerca la salvezza: noi siamo consapevoli di poter fare bene e cercheremo a tutti i costi di centrare la vittoria".

Pippo Romano, allenatore del Licata, ha parlato così ai microfoni della società in vista dell'ultima partita di campionato: gialloblu in scena sul campo del San Luca. Una vittoria terrebbe vive le speranze di playoff, in attesa di conoscere i risultati dagli altri campi.

"L'augurio è quello di ottenere una grande vittoria - ha detto Romano - vorremmo fortemente ottenere il secondo obiettivo di questa stagione. Noi eravamo partiti per salvarci, abbiamo lavorato tutti in sinergia disputando un ottimo campionato: l'altro obiettivo è lì e noi ci crediamo ancora. Per alcune settimane siamo stati dentro la griglia playoff, poi fuori, poi ancora dentro: ciò che conterà sarà essere lì al termine degli ultimi novanta minuti. Ci proveremo sino alla fine".