Licata, domenica arriva il Lamezia Terme: Romano vuole restare in zona playoff

Domenica pomeriggio, al Dino Liotta, il Licata riceverà il Lamezia Terme nella ventisettesima giornata di campionato. Uno scontro d'alta classifica, che vedrà contrapposte la quarta e la quinta forza del torneo. I gialloblu sono reduci dal pari nel derby contro il Canicattì, i calabresi hanno pareggiato in casa contro il San Luca. Pippo Romano, praticamente raggiunta la salvezza matematica, non vuole fermarsi e continua a credere nel sogno playoff:

"Il risultato di domenica scorsa è stato buono - ha detto l'allenatore del Licata in un'intervista ai microfoni ufficiali della società - abbiamo affrontato una buona squadra: era un derby e come tale aveva un'altra storia. Abbiamo raggiunto il traguardo dei quaranta punti, non so se sia matematica la salvezza ma, insomma, ci siamo. Domenica avremo una sfida importante, vogliamo restare agganciati alla zona playoff. Abbiamo recuperato quasi tutti: Calaiò, Vitolo, Cappello, Frisenna, Pino. Loro si stanno allenando regolarmente e sicuramente saranno a disposizione per la sfida casalinga".