Licata, domenica al Liotta arriva la Sancataldese: da questo pomeriggio parte la prevendita dei tagliandi

Comincerà oggi pomeriggio la prevendita dei biglietti per assistere al match tra Licata e Sancataldese, in programma domenica pomeriggio allo stadio Dino Liotta.

Dalle ore 17 alle 20 sarà possibile recarsi presso la sede del club per acquistare i tagliandi. Servizio disponibile anche domani e venerdì, dalle 17 alle 20, sempre presso la sede del club. Sabato mattina sarà possibile recarsi in sede anche al mattino, dalle 10 alle 13, e nel pomeriggio dalle 17 alle 20.

Domenica, giorno della gara, biglietti in vendita dalle 9.30 alle 14.30 presso il Centro Commerciale Il Porto.

È possibile acquistare i biglietti anche online sul sito www.postoriservato.it

Per gli under 13 previsto l’ingresso gratuito. Si attendono ancora informazioni relativamente al settore ospiti, in attesa del tavolo tecnico che si svolgerà presso la Questura di Agrigento.