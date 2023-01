Licata, domenica al Dino Liotta arriva la Mariglianese: prevendita dei biglietti attiva da giovedì

Il Licata di Pippo Romano prepara il prossimo match di campionato, in programma domenica al Dino Liotta alle ore 14:30. I gialloblu ospiteranno la Mariglianese e andranno in cerca di un riscatto, dopo la sconfitta di Catania che ha messo fine ad un periodo di punti per la formazione licatese.

Come comunicato dalla società, la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara di domenica sarà attiva da giovedì. Di seguito, nel dettaglio, tutte le informazioni necessarie.

Prevendita Attiva:

Giovedì, dalle 17,00 alle 20,00 presso la sede del club gialloblu

Venerdì, dalle 17,00 alle 20,00 presso la sede del club gialloblu

Sabato, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 presso la sede del club gialloblu.

Domenica dalle 9,00 alle 13,00 presso il Centro Commerciale Il Porto.

È possibile acquistare i biglietti anche online sul sito www.postoriservato.it

Per gli under 13 l’ingresso è gratuito. Ridotto, invece, in tribuna per donne e under 18, così come è ridotto il prezzo in gradinata per donne, under 18 e over 65.