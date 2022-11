Licata, domani insidiosa trasferta a Lamezia Terme: Romano chiede ai suoi una reazione

Ripartire immediatamente dopo la sconfitta interna della scorsa settimana contro il Canicattì. E' questo l'obiettivo del Licata di Pippo Romano, che domani sarà impegnato sul difficile campo del Lamezia Terme. Una trasferta insidiosa: la squadra calabrese esprime un calcio di grande qualità ed è seconda in classifica.

"Serve reagire dopo la sconfitta di domenica scorsa, affrontiamo una squadra costruita per disputare un campionato importante - ha dichiarato alla vigilia il tecnico del Licata - Noi però abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, faremo così anche domani. Dovremo dare il massimo per cercare di portare a casa punti importanti dopo il ko subito contro il Canicattì".

Ha analizzato il match di domani anche il difensore gialloblu, Benny Calaiò, che rientra dopo una giornata di squalifica: "Abbiamo preparato il match come al solito - ha affermato il difensore - Massima concentrazione e attenzione, siamo pronti per questa sfida. Vogliamo sistemare quello che non è andato la scorsa settimana, c'è sempre da migliorare. Affronteremo il Lamezia Terme a viso aperto, giocandocela ad armi pari come facciamo, del resto, ogni domenica contro tutti. Loro giocano un buon calcio, tendenzialmente non si chiudono dietro e questo per noi potrebbe essere interessante perchè potremo cercare di fraseggiare come siamo abituati a fare".

Fischio di inizio previsto alle ore 14:30 allo stadio “Guido D’Ippolito”: il direttore di gara sarà il Sig. Andrea Mazzer (Conegliano) affiancato dagli assistenti Matteo Manni (Savona) e Davide Messina (Cassino).