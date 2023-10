Licata, domani la sfida contro l'Acireale: Minacori vuole riscattare la sconfitta di Reggio

Ripartire subito, dopo la sconfitta del Granillo contro la Reggina. E' questo il diktat in casa Licata, alla vigilia della delicata sfida contro l'Acireale. Domani, al Saraceno di Ravanusa, una gara sempre particolarmente sentita.

Ai microfoni del club gialloblù ha parlato Calogero Minacori, che ha sottolineato come sia importante ripartire immediatamente dopo lo stop di Reggio Calabria: "Perdere in trasferta contro una grande squadra ci può stare - ha esordito Minacori - ma vogliamo immediatamente ripartire. Occorre riprendere il nostro cammino il prima possibile e vogliamo farlo già da domani nel match contro l'Acireale. Il nostro avvio di stagione è entusiasmante, nonostante l'ultima sconfitta. Noi ci alleniamo sempre con grande attenzione - ha concluso il bomber - speriamo che a Ravanusa possa influire il fattore campo: vogliamo portare a casa tre punti importanti per i nostri tifosi".