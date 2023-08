Licata, domani la presentazione ufficiale della squadra alla città

Domani alle ore 19.00, presso il Palazzo di Città, il Licata abbraccerà la città: la rosa di giocatori per la stagione agonistica 2023-2024 verrà ufficialmente presentata.

Calciatori, staff e società verranno ricevuti dal Sindaco Angelo Balsamo e dalla Giunta. Per i sostenitori gialloblù l'opportunità di conoscere dal vivo i volti nuovi del club.

Sarà possibile, come comunicato in una nota dall'ufficio stampa, assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali di Lanterna TV - Visione cittadina.