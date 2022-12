Licata, domani l'ultima partita dell'anno contro il San Luca: Romano vuole regalare altri tre punti ai tifosi

Domani il Licata ritorna in campo: al Dino Liotta si giocherà l’ultima partita del 2022 e del girone di andata. La squadra di Pippo Romano ospiterà il San Luca, nel match valido per la diciassettesima giornata. Non sarà della sfida il capitano Giulio Orlando, che dovrà scontare una giornata di squalifica.

"Domani avremo una partita complicata, il San Luca viene da otto risultati utili consecutivi. Una squadra ben allenata, forte fisicamente: dovremo fare molta attenzione. Serviranno determinazione e concentrazione massima per affrontare la gara. Noi abbiamo sprecato molte energie fisiche e mentali a Ragusa - ha dichiarato Pippo Romano - ma questo non deve essere assolutamente un alibi. Vogliamo regalarci un altro risultato importante, per chiudere al meglio questo 2022 e trascorrere le festività natalizie serenamente".