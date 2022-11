Licata, il ds Martello traccia un mini bilancio: "Raccolto meno rispetto a quanto seminato ma siamo sulla strada giusta"

"Il bilancio è sufficientemente positivo, dobbiamo avere ben chiaro quello che è l'obiettivo proclamato dalla società: una salvezza tranquilla, con una rosa molto giovane". Così Giovanni Martello, ds del Licata, ha commentato le prime dieci giornate di campionato giocate dai gialloblu, tracciando un mini bilancio di questo avvio di campionato.

"Bisogna dare merito a questi ragazzi che, nonostante la giovane età, stanno lavorando con grande impegno - ha dichiarato Martello - credo anche che abbiamo raccolto meno rispetto a quanto seminato: la strada, però, è quella giusta.Abbiamo avuto qualche battuta a vuoto, ma ci sta. Non abbiamo mai mollato e abbiamo continuato a giocare a calcio, con fiducia. Il campionato è molto difficile ed equilibrato, serve mantenere questa concentrazione per tutto l'arco della stagione. A cominciare da domenica, perchè affrontiamo l'Acireale: un derby molto sentito contro un'ottima squadra. Serviranno impegno e grande applicazione per affrontare la gara di domenica. Dal punto di vista dell'impegno i ragazzi non sono mai venuti meno, come nella scorsa partita contro il Lamezia Terme. Il campionato, ripeto, è molto equilibrato: ci sono tre, al massimo quattro squadre, tra cui il Catania sicuramente, che sono superiori. Per il resto, può accadere qualsiasi cosa nelle partite tra le squadre che si affrontano domenica dopo domenica. L'applicazione - ha concluso il ds - deve essere sempre massimale, soprattutto per noi che abbiamo una rosa molto giovane".