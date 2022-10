Licata, il match di domani contro il Città di Sant’Agata si giocherà a porte chiuse

Licata - Città di Sant’Agata, turno infrasettimanale valido per la settima giornata di serie D Girone I, in programma domani al Dino Liotta, con calcio d’inizio alle 15,30 (orario posticipato su richiesta della società ospite), si giocherà a porte chiuse.

A comunicarlo è la società gialloblu attraverso una nota ufficiale. Il Licata, dunque, non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi. La decisione arriva a seguito di un provvedimento disciplinare emanato dal Giudice Sportivo, che dopo la sfida del “Falcone-Borsellino” di Paternò, oltre ad una gara a porte chiuse, ha inflitto un ammenda di € 2.000 alla società gialloblu. La società, da quanto si apprende, si riserva di presentare ricorso.

Una notizia piuttosto pesante per gli uomini di Romano, che speravano nel sostegno da parte del proprio pubblico per cercare di bissare il successo ottenuto domenica scorsa in trasferta.