Licata, Romano alla vigilia della sfida contro il Catania: "Possiamo fare bene contro una grande squadra"

"Ritrovare la nostra gente è un fattore importante. Sappiamo di affrontare una grande squadra, costruita per vincere. Il Catania, sono convinto, ha tutti i mezzi per cercare di trionfare alla fine della stagione, parliamo di un club blasonato e con grande storia alle spalle".

Con queste parole l'allenatore del Licata, Giuseppe Romano, ha presentato il match di domani contro il Catania. Una sfida prestigiosa, che si disputerà al Dino Liotta alle ore 15. I gialloblu potranno contare sull'apporto, spesso decisivo, dei loro tifosi. Un big match, quello di domani, che rievoca nella mente dei licatesi un'altra grande partita, giocata sempre in serie D: la sfida contro il Palermo nella stagione 2019/20. In quell'occasione, il 23 febbraio 2020, al Liotta arrivò il Palermo di Rosario Pergolizzi. Di fronte ad un pubblico straordinario, i gialloblu disputarono una partita eccezionale, battendo i rosanero per 2-0 con reti di Daniello e Convitto. A Licata, per la partita di domani, si respira un'atmosfera simile a quella vissuta quando in serie D militava il Palermo.

"Proveremo a mettere in difficoltà il Catania - ha dichiarato Romano - In queste due partite ci è mancato solo il risultato. La prestazione c'è stata, la squadra è viva: dobbiamo avere autostima e la consapevolezza nei nostri mezzi. Noi possiamo fare bene anche contro una grande squadra".

I biglietti per assistere alla partita possono essere acquistati anche online, come comunicato dal club.