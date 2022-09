Licata-Catania, ora è ufficiale: si giocherà al Dino Liotta domenica alle ore 15

Si giocherà al Dino Liotta la sfida Licata-Catania, in programma domenica 2 ottobre alle ore 15. Adesso è giunta l'ufficialità, come comunicato dalla società gialloblu. La notizia era nell'aria, ma questa mattina ha trovato conferme.

In base alle determinazioni assunte dalle Autorità competenti, il Licata Calcio comunica che il settore gradinata e ospiti saranno interamente riservati ai sostenitori rossazzurri. Ai sostenitori locali sarà destinata la tribuna. La società ringrazia le autorità competenti per aver consentito che la sfida si giocasse a ?casa? , al Dino Liotta. Una corsa contro il tempo per la società gialloblu al fine di riuscire ad ottemperare a tutti gli interventi necessari per adempiere alle prescrizioni della Commissione provinciale di pubblico spettacolo, affrontando spese non previste.

Se questa sfida, insieme alle altre partite di campionato, si potranno giocare a Licata è grazie al lavoro svolto in questi giorni. Gli abbonati del Licata Calcio potranno, inoltre, assistere alla partita con la propria tessera, per loro non ci sarà la giornata gialloblù. La prevendita dei tagliandi inizierà mercoledì 28 settembre prossimo dalle ore 16. Gli ospiti potranno acquistare il biglietto nei punti vendita ?Posto riservato? di Catania, Biancavilla e Giarre, oltre che online. Il prezzo del biglietto è di 13 euro.

Intanto, sul fronte sportivo, ecco un altro ingresso in rosa. Ufficiale, infatti, l'acquisto di Eliasz Sienko. Il portiere polacco, classe 2003, è già a disposizione di Mister Romano per la difficile gara in trasferta contro la Vibonese.