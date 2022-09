Licata pronto alla prima contro il Castrovillari, Romano: "Stiamo bene, vogliamo cominciare col piede giusto"

Il Licata si appresta a fare il suo debutto stagionale nella prima giornata del girone I di Serie D contro la compagine calabrese del Castrovillari. La sfida, che si sarebbe dovuta disputare al Dino Liotta, si giocherà invece a porte chiuse al Saraceno di Ravanusa, dopo il provvedimento della questura di Agrigento, che non ha rilasciato l'autorizzazione di pubblica sicurezza per la disputa degli incontri per l'impianto licatese.

Il tecnico gialloblù Pippo Romano ha espresso le sue considerazioni alla vigilia del debuttò in campionato: "Devo dire che stiamo bene, stiamo lavorando bene c'è disponibilità da parte del gruppo. Sappiamo che le prime partite sono sempre un punto interrogativo ma abbiamo voglia di far bene e cominciare col piede giusto".

L'allenatore palermitano ha poi parlato delle prospettive della squadra in vista della stagione: "Abbiamo un gruppo giovane - ha concluso - chi c'era già l'anno scorso ha voglia di ripetersi e i nuovi vogliono fare bene. Siamo fiduciosi perché quando vedi in rosa gente con la voglia di sudare la maglia non puoi non esserlo. Lavoriamo con molta fiducia: speriamo attraverso il lavoro, l'autostima e la consapevolezza di raggiungere gli stessi risultati dell'anno scorso".