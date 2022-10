Licata-Canicattì, la Questura di Agrigento limita il settore ospiti a soltanto 100 unità

Domenica 30 ottobre, allo stadio Dino Liotta di Licata, si giocherà la partita tra i gialloblu e il Canicattì. Con riferimento al match in questione, è arrivato il responso del Questore relativo al settore ospiti. Su disposizione della Questura di Agrigento, infatti, la parte di stadio dedicata ai tifosi del Canicattì è stata limitata a soltanto 100 unità. Saranno, pertanto, disponibili 100 tagliandi da destinare alla tifoseria ospite. Ragioni di ordine pubblico, evidentemente, alla base della limitazione predisposta. La prevendita sarà effettuata oggi e domani.

Sarà possibile acquistare il tagliando presso il Bar Italia, sito in viale Regina Margherita, n. 82, a Canicattì. Per questo match, inoltre, come comunicato dalla società gialloblu in un post sui propri canali social, non sarà possibile acquistare i biglietti online.