Licata, Romano amareggiato dopo il derby contro il Canicattì: "Si è giocato poco a calcio"

“Si è giocato poco a calcio, gli avversari comunque sono stati bravi. Il pareggio era certamente il risultato più giusto ma ripartiremo”.

Pippo Romano, dalla sala stampa del Dino Liotta, ha commentato il ko subito dai suoi nel derby contro il Canicattì. L’allenatore è amareggiato per la sconfitta ma guarda con fiducia al futuro.

“Non siamo riusciti mai a giocare, il gioco è sempre stato ostruito, bloccato: troppi falli, il direttore di gara avrebbe dovuto attuare un altro metro a mio avviso – ha dichiarato l’allenatore gialloblu – Abbiamo faticato nell’ultimo passaggio, nella giocata decisiva. Troppa frenesia, forse ci tenevamo così tanto a vincere che abbiamo sbagliato nei momenti chiave. Dopo il gol non si è più giocato, gli avversari erano sempre a terra e la partita è scivolata via così. Potevamo sfruttare meglio qualche situazione, siamo mancati nella lucidità.”.

Romano si aspettava questo tipo di match, conoscendo bene il gioco del Canicattì, volto alle ripartenze: “Ci attendevamo questa tipologia di partita, ma noi abbiamo perso troppi palloni, in avanti abbiamo faticato a costruire e onestamente non era la giornata giusta – ha concluso Romano – Adesso ci prepariamo al meglio per la prossima partita, serve ripartire”.

Nel prossimo turno delicata partita in trasferta per il Licata, che farà visita al Lamezia Terme, seconda in classifica.