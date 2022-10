Licata-Canicattì, la formazione di Bonfatto sbanca il Dino Liotta: decisiva la rete di Pippo Raimondi

Il derby tra Licata e Canicattì viene vinto dalla formazione biancorossa: è una rete di Pippo Raimondi a consegnare i tre punti alla squadra di Lillo Bonfatto. I padroni di casa perdono la loro imbattibilità, che durava da cinque turni consecutivi: dopo 2 pareggi e un tris di vittorie arriva una sconfitta. Il Canicattì va a quota 12 in classifica, staccando di un punto proprio il Licata.

Pippo Romano schiera i suoi con un 3-4-2-1 iniziale con Valenti tra i pali; Vitolo, Cappello e Orlando in difesa; Pino, Frisenna, Marcellino e Puccio in mezzo al campo; Rotulo e Baldeh a supporto dell'unica punta Minacori. Bonfatto risponde col consueto 4-3-3 con Scuffia in porta; Di Mercurio, Raimondi, Conti e Tedesco nel reparto arretrato; Cardinale, Privitera e Sidibe in mezzo al campo; Scopelliti, Manfrè e Iezzi in attacco.

Dopo undici minuti la prima occasione del match, di marca biancorossa: dopo un'azione corale Sidibe conclude a giro, ma la sfera termina alta di poco sopra la traversa. Per mezz'ora non succede nulla di particolarmente eclatante, le squadre cercano di scoprirsi il meno possibile anche se entrambe le formazioni non rinunciano al proprio calcio. Al 44' chance per il Licata, con Minacori: la conclusione dell'attaccante gialloblu termina di poco a lato del palo difeso da Scuffia. Si va al riposo sul parziale di 0-0, match equilibrato.

Nella ripresa, al 59' occasionissima per il Canicattì: capitan Tedesco prova la bordata dalla lunga distanza, Valenti si esalta e salva il risultato sulla linea. E' solo il preludio al vantaggio degli ospiti, che arriva praticamente dopo un minuto: è Pippo Raimondi a siglare il vantaggio per il Canicattì, sugli sviluppi un calcio d'angolo ben calciato in area. Al 70' primo cambio per Bonfatto, out Iezzi per Licciardello. Due minuti dopo altro cambio biancorosso, con Scalisi che rileva Cardinale. Romano risponde con l'ingresso di Cristiano per Baldeh. I gialloblu provano a velocizzare la loro manovra ma il centrocampo biancorosso riesce a contrastare il fraseggio dei padroni di casa. Il Licata ci prova, senza riuscire però a produrre occasioni degne di nota. Al 90' il Canicattì resta in dieci uomini, a seguito della espulsione di Sidibe per doppia ammonizione. Nei minuti di recupero la difesa di Bonfatto è attenta e riesce a portare a casa i tre punti.

Il derby va, dunque al Canicattì: successo importante per la squadra di Bonfatto, che ritrova la vittoria dopo tre pareggi consecutivi.