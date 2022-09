Licata, Romano è fiducioso verso la Vibonese: "Vogliamo ottenere un buon risultato"

Il Licata prosegue la preparazione in vista del delicato impegno di campionato, in programma mercoledì 28 settembre, in trasferta contro la Vibonese.

A margine dell'allenamento ha parlato l'allenatore, Giuseppe Romano: "Abbiamo analizzato bene gli errori commessi contro il Castrovillari - ha dichiarato il mister -questi video ci servono molto per capire cosa è successo in campo. La squadra sta bene, alla ripresa degli allenamenti eravamo un po' rammaricati, ma ci sta. Abbiamo voglia di rifarci, vogliamo ottenere a Vibo un buon risultato. Siamo al completo, tranne Cappello ancora in squalifica. Avere il gruppo totalmente a disposizione ti consente di lavorare bene. Siamo pronti per mettere punti in classifica".

Chiusura dedicata all'avversario, la Vibonese di Giacomo Modica, ex compagno di squadra proprio di Romano: "Sappiamo di incontrare una squadra molto forte, con un allenatore molto bravo che fa giocare un buon calcio alle sue squadre. Lo conosco bene, siamo stati compagni di squadra. Cercheremo di sfruttare al meglio le loro lacune, restando più concentrati e determinati".