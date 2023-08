Licata, c'è la conferma del capitano: Giulio Orlando sarà ancora gialloblu

Il Licata Calcio comunica di aver rinnovato l'accordo con il capitano Giulio Orlando. Un'altra importante riconferma messa a segno dal ds Martello.

Il forte difensore, classe 1996, vestirà la maglia gialloblù anche per la stagione 2023/24.

“Sono onorato di continuare a indossare questa maglia – ha dichiarato ai microfoni della società il calciatore - con una storia e una tifoseria che non hanno bisogno di presentazioni. Non vedo l’ora di scendere in campo per ripagare la fiducia datami dal Mister, dalla societa? e da tutto lo staff. Daro? il meglio di me e spero di raggiungere dei traguardi importanti insieme al Licata”.

Contestualmente, è stata comunicata anche la riconferma di Nicola Garau. Il difensore, classe 2003, scuola Cagliari, è arrivato in riva al Salso durante lo scorso mercato di riparazione. Giocatore serio e affidabile, giorno dopo giorno ha conquistato sempre più spazio arrivando a contare 11 presenze a fine stagione.

Il giovane difensore si trova già in ritiro a Enna e sarà a disposizione di Mister Romano per il secondo anno di fila.