Licata, bel colpo a centrocampo: fumata bianca per Alessio Murgia

Bel rinforzo a centrocampo per il Licata: è arrivata la tanto attesa fumata bianca nella trattativa per assicurarsi le prestazioni di Alessio Murgia.

Di origini sarde, classe 1997, ha vestito per 8 anni la maglia del Cagliari dove ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile. Successivamente milita per due stagioni in Lega Pro con la maglia dell’Olbia con cui colleziona 40 presenze. Infine in serie D veste le maglie di Budoni, Sanremese, Carbonia e Aprilia.

Centrocampista che fa della poliedricità il proprio marchio di fabbrica, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo: rapidità, lettura del gioco etecnica le sue armi migliori.

“Sono contento di essere qui – ha dichiarato Murgia ai microfoni ufficiali della società - sono carico a mille e sono pronto ad affrontare questa nuova avventura in una piazza con dei tifosi meravigliosi e una grande storia alle spalle. Non vedo l’ora di iniziare. Sono a disposizione del mister e di tutto lo staff, e darò il massimo per farmi trovare pronto”.