Licata, Angelo Costa è il nuovo direttore generale

Il Licata, questo pomeriggio, ha presentato in conferenza stampa Angelo Costa: il dirigente è stato nominato nuovo direttore generale. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il vicesindaco Antonio Montana e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto.

A presentare Costa i due patron gialloblu, Alfonso Di Benedetto ed Enrico Massimino.

"Arrivo in una delle società più solide del girone - ha dichiarato il nuovo dg- ringrazio la società per la fiducia accordatami. Metterò le mie competenze al servizio della squadra, questa carica importante mi inorgoglisce molto. Cercherò nel più breve tempo possibile di dare un supporto organizzativo per implementare le nostre qualità. Il Licata ha già grandi competenze, sono qui per allargare questa famiglia e far sì che i risultati sportivi possano migliorare sempre di più".