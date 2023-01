Licata, al Dino Liotta battuta 1-0 la Vibonese: decisiva la rete di Minacori alla fine del primo tempo

Una vittoria fondamentale, dopo lo stop di mercoledì nel recupero contro la Polisportiva Santa Maria Cilento. Con il successo per 1-0 di oggi, registrato al Dino Liotta contro la Vibonese, il Licata fa un grande passo avanti in classifica: adesso i punti sono 32 e la posizione registrata è la quarta. A sole due lunghezze di distanza ci sono Lamezia Terme e Locri, due squadre costruite ad inizio stagione per contrastare lo strapotere del Catania.

È una rete di Minacori, giunta al 34’ del primo tempo, a regalare i tre punti alla formazione di Romano: i gialloblu hanno ritrovato la brillantezza delle settimane precedenti, costruendo buone trame offensive e gestendo bene le situazioni pericolose in difesa.

Romano comincia la gara con un 3-5-2 classico: Valenti in porta; Vitolo, Calaiò e Orlando in difesa; Cusati, Cristiano, Mudasiru, Rotulo e Pino a centrocampo; Saito, Minacori in attacco. Modica risponde con un 3-4-3, con Mengoni in porta; Lia, Tazza e Nallo in difesa; Trajkovski, De Marco, Balla e Scafetta a comporre il centrocampo; Szymanowski, Samake e Politi in attacco.

Il Licata si porta in vantaggio al 34’, grazie alla firma di Minacori. Nella seconda frazione di gioco i calabresi ci provano ma la difesa gialloblu è attenta e rispedisce al mittente i tentativi di pareggio.

Successo prezioso, dunque, per la squadra di Pippo Romano: domenica prossima i gialloblu affronteranno in trasferta la capolista Catania.