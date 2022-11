Licata, la filosofia di Pippo Romano: "Attraverso il gioco si può raggiungere sempre il risultato"

"Ci speravamo, volevamo fare una grande prestazione e dare continuità al nostro gioco: è solo attraverso il gioco che si ottengono i risultati". Pippo Romano, allenatore del Licata, continua a ripetere come un mantra che occorre esprimere un buon calcio per ottenere dei risultati significativi.

Il ragionamento del tecnico non fa una piega e, peraltro, viene sistematicamente portato avanti da inizio stagione. Ieri i gialloblu hanno battuto in casa l'Acireale, giocando un'ottima partita e rischiando davvero poco. Il Licata comincia ad acquisire sempre più consapevolezza nei propri mezzi e questa potrebbe diventare una componente importante per il prosieguo della stagione.

"L'Acireale è una squadra forte, anche se mi aspettavo venisse a giocare di più il match. Invece si sono schierati tutti dietro - ha dichiarato Romano in sala stampa - coprendo al massimo gli spazi e quindi non è stato facile. Cercavano la profondità con palla lunga, siamo stati bravi a leggere bene le situazioni di gioco. Noi abbiamo cercato di raggiungere spesso la porta, nonostante la loro linea difensiva fosse abbastanza compatta. Faccio i complimenti soprattutto ai tre centrali di difesa, hanno fatto una grande partita, sono stati di uno spessore incredibile. Credo che il risultato sia giusto, abbiamo vinto abbastanza meritatamente".

Ha commentato il match anche l'autore del gol vittoria, Adamzaki Ouattara: "Sono molto contento per il risultato e per il gol - ha affermato la punta gialloblu- giocavamo contro una buona squadra, era importante portare a casa i tre punti. Mi sentivo di segnare, avevo lavorato bene in settimana. L'Acireale si chiudeva molto, il nostro mister ci ha detto per tutta la settimana di giocare sempre la palla e di aspettare di trovare lo spazio giusto".