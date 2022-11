Licata, domani la sfida con l'Acireale e Romano vuole i tre punti: "Una vittoria ci darebbe slancio"

"La squadra sta bene, il risultato positivo di Lamezia ci ha dato molta fiducia e consapevolezza: domani affronteremo una squadra importante, con una storia alle spalle". Così Pippo Romano, allenatore del Licata, si è soffermato alla vigilia sul match di domani contro l'Acireale. La formazione avversaria ha 11 punti in classifica, uno in meno rispetto al Licata, ed è reduce dal pari ottenuto in casa contro il San Luca.

"Noi vogliamo ottenere una vittoria - ha dichiarato il tecnico del Licata - i tre punti potrebbero rilanciarsi in classifica e dare nuovo entusiasmo al gruppo. Questo è un campionato molto difficile ed equilibrato, forse solo il Catania è superiore alle altre anche se nell'ultimo match in Calabria hanno pareggiato. Questo dimostra come tutte le partite di questo torneo siano insidiose, contro qualsiasi avversario. Tutto il gruppo, eccetto lo squalificato Minacori, è a disposizione: inserirò gli uomini che stanno meglio per cercare di ottenere un risultato importante".

Fischio di inizio al Dino Liotta alle ore 14:30: solo 100 i tagliandi a disposizione per i tifosi dell'Acireale. La decisione arriva a seguito di una disposizione specifica della Questura.