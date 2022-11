Licata, capitan Orlando suona la carica: "Abbiamo fame di punti, domenica vogliamo vincere"

Al Dino Liotta domenica pomeriggio arriva l'Acireale, sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di serie D girone I. Ad analizzare il match che verrà giocato dai gialloblu è il capitano Giulio Orlando: "L'Acireale è una grande piazza, è una sfida che ci stimola moltissimo. Noi veniamo da un buon pari in trasferta, cercheremo di ritrovare i tre punti davanti al nostro pubblico. Dopo la sconfitta con il Canicattì ci siamo riscattati con una buona prestazione a Lamezia Terme, portando a casa un buon punto. Domenica cercheremo di esprimere il nostro solito gioco - ha concluso il capitano - anche se loro visto il periodo negativo avranno fame. Ma il Licata ha molta più fame di loro".

"Sarà una bella partita, cercheremo ad ogni costo di ottenere bottino pieno - ha dichiarato il centrocampista Riccardo Rotulo - noi abbiamo sempre espresso un buon calcio, questo ci dà fiducia per il futuro. Forse la settimana scorsa meritavamo più di un punto a Lamezia, ma va bene così. Contro l'Acireale serve un Licata con voglia, determinazione e fame: i tre punti passano da queste tre componenti".

Anche Adamzaki Outtara, attaccante gialloblu, si è soffermato sul suo avvio di stagione, la prima in maglia licatese: "Mi manca qualche gol forse, ma penso a lavorare per il bene della squadra. Mi sto trovando molto bene qui - ha detto la punta - ho un bel feeling con i compagni e il mister. La tifoseria è calda, pretende gioco e risultati: noi dovremo cercare di impegnarci al massimo per renderli felici".