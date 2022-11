Licata, la formazione di Pippo Romano torna alla vittoria: al Dino Liotta successo per 1-0 sull'Acireale

Il Licata di Pippo Romano torna alla vittoria in campionato: al Dino Liotta successo importante contro l'Acireale, al termine di novanta minuti abbastanza gradevoli. Decide il gol di Outtara, arrivato al 57': il colpo di testa della punta consente ai gialloblu di raggiungere quota 15 in classifica.

Romano manda in campo i suoi con un consueto 3-4-2-1. Valenti tra i pali; difesa a tre composta da Calaiò, Vitolo e Orlando; a centrocampo Pino, Frisenna, Mudasiru e Cappello; Rotulo e Saito a supporto dell’unica punta Outtara. L’Acireale di Costantino risponde con un 3-5-2: Giappone in porta; Guarino, Russo e Medico in difesa; a centrocampo Virgillito, Pedro, Bucolo, Limonelli e Tumminelli; in avanti il tandem Carbonaro-Coulibaly.

Il primo tempo è abbastanza equilibrato, le squadre cercano di costruire azioni pericolose ma le rispettive difese non devono fronteggiare particolari pericoli. Il Licata prova ad imbastire una manovra avvolgente, corale, ma l’Acireale chiude bene le linee di passaggio. In alcune circostanze, però, i gialloblu riescono a farsi vedere dalle parti di Giappone, bravo e puntuale in almeno due episodi. La squadra di Costantino riesce a fare buona densità in mezzo, grazie al folto centrocampo schierato. Si va al riposo sul parziale di 0-0, con la sensazione che i padroni di casa possano nella ripresa scardinare il muro degli avversari. E, infatti, nella ripresa il tema del match non cambia: il Licata produce gioco, l’Acireale prova a difendersi. Al 57’ i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio: angolo calciato bene in mezzo da Rotulo e Ouattara di testa segna la rete dell’1-0. Licata meritatamente in vantaggio, gol che arriva dopo diverse occasioni da rete prodotte dalla squadra di Pippo Romano. Nella mezz'ora abbondante che separa i gialloblu dai tre punti non ci sono particolari occasioni da segnalare: i padroni di casa gestiscono bene il possesso e il cronometro senza rischiare di subire la rete del pari, la squadra di Costantino ci prova ma gli attacchi si rivelano abbastanza timidi. Dopo il pareggio ottenuto la scorsa settimana sul difficile campo di Lamezia, dunque, il Licata torna al successo in campionato.