Unitas Sciacca, una rete di Peppe Santangelo regala i tre punti ai neroverdi sul campo della Leonfortese

Con una bella rete di Peppe Santangelo l’Unitas Sciacca espugna il campo di Leonforte e riscatta immediatamente la sconfitta casalinga della settimana scorsa contro il Pro Favara. Tre punti preziosi che consentono ai neroverdi di rimanere a stretto contatto con il “treno” di squadre in zona play off. Ma è soprattutto una vittoria che vale tanto per il morale della squadra.

Totò Brucculeri manda in campo i seguenti undici: Pizzolato, Daniello, Loddo, King, Cinquemani, Ciancimino, Biondo, Licata, Santangelo, Bellanca, Mangiaracina.

Il vantaggio degli ospiti arriva al 15' del primo tempo, al termine di una bella azione corale: dalla fascia sinistra Bellanca scodella in mezzo all'area dove c'è Santangelo pronto a colpire di testa. Dopo la rete la formazione di Brucculeri pensa a gestire il vantaggio, senza correre rischi eccessivi. Ordine e qualità in mezzo al campo, che consentono allo Sciacca di chiudere le linee di passaggio con puntualità. Si va al riposo sul parziale di 0-1 in favore degli ospiti. Nella ripresa la Leonfortese prova a dare maggiore verve ai propri attacchi ma la manovra offensiva dei padroni di casa non risulta efficace: Pizzolato non deve compiere interventi degni di nota.

Finisce, dunque, 1-0 per lo Sciacca: al triplice fischio festa negli spogliatoi da parte del gruppo neroverde, per una vittoria significativa su un campo non semplice. Lo Sciacca è al settimo posto in classifica, a quota 19: domenica prossima al Gurrera arriverà la Mazarese.