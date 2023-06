Niente più panchine per Legrottaglie, l'ex Akragas vicino alla Samp: sarà dirigente

Sono ore calde in casa Sampdoria. Un ex Akragas è ad un passo dalla firma in blucerchiato. A sbarcare in quel di Genova, sponda Doria, sarebbe Nicola Legrottaglia. L'ex allenatore dell'Akragas dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Non solo, la società blucerchiata, aveva anche pensato ad un ruolo più prestigioso. La proprietà dopo un forfait di mercato ha indicato Legrottaglie come possibile direttore sportivo. L'ex difensore di Juve e Milan, però, è sprovvisto di patentino utile al ricoprire il ruolo di diesse.

L'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 permetterà ai blucerchiati di iscriversi regolarmente al prossimo campionato di Serie B: esorcizzato lo spettro del fallimento, rimasto ad aleggiare dalle parti blucerchiate nonostante l'insediamento dei nuovi proprietari Manfredi e Radrizzani.

L'ex difensore allenò la squadra di Agrigento nella stagione 2015/16, nel campionato di LegaPro. Dopo una serie di risultati negativi, lo stesso Legrottaglie, rassegnò le proprie dimissioni.

Al suo posto - a stagione in corso - fu chiamato Pino Rigoli. Oggi, Nicola Legrottaglie, potrebbe essere perno della rinascita della nuova Sampdoria che presumibilmente sarà allenata da Fabio Grosso, ex allenatore del Frosinone. Sono ore calde in quel di Genova, la proprietà spera di sciogliere quanto prima il nodo legato all'ingresso in società di Nicola Legrottaglia, la trattavia al momento è in standby.