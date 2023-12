Campo di "patate" e servizi igienici da rifare, la presidente Roberta Lala tuona contro l'amministrazione comunale

Dopo l'ultimatum lanciato dal patron dell'Akragas calcio, Giuseppe Deni all'amministrazione comunale di Agrigento sui necessari lavori di adeguamento dello stadio “Esseneto” anche la presidente Roberta Lala tuona contro Palazzo dei Giganti. “è mortificante per noi – dice la presidente Lala – ospitare le squadre e sentirci dire da tutti che è un campo quasi inagibile.

È un terreno di gioco pericoloso anche per i nostri calciatori e stiamo pensando si proseguire il campionato in campo neutro”. È un fiume in piena Roberta Lala che è stata anche assessore comunale della giunta guidata dall'attuale sindaco Franco Miccichè che rivendica il mantenimento delle promesse dei lavori di ripristino del manto erboso e dei servizi igienici che la stessa definisce non degni della prossima capitale italiana della cultura.