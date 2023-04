I lampedusani, infatti, hanno battuto con un secco 3-0 la compagine palermitana dei “Punto rosa”. Una vittoria che porta i giovani lampedusani dritti verso i play off. Il primo incontro che potrebbe regalare il sogno della seconda categoria vedrà gli isolani di fronte alla squadra di Isola delle femmine.

Per l’Academy Lampedusa è stato un finale di campionato con una vittoria che da fiducia e speranza ai giovani dilettanti dell’isola di lasciarsi alle spalle la terza categoria e accedere al livello superiore.

Tripletta per l’ultima di campionato: la Academy Lampedusa chiude in bellezza e accede ai play off