Licata, l'analisi di Pippo Romano: "Il Lamezia ha meritato di vincere, a prescindere dal rosso di Calaiò"

"Sapevamo di affrontare una grande squadra, il Lamezia ha meritato la vittoria". Pippo Romano, allenatore del Licata, ha commentato così la prestazione dei suoi in Calabria: 2-0 il finale in favore dei padroni di casa. Il tecnico, tuttavia, non ha compreso il rosso estratto a Calaiò al 35' del primo tempo, così come non ha ricevuto risposte dalla terna arbitrare per la sua espulsione.

"Non ho ben compreso il rosso a Calaiò, così come la mia espulsione - ha detto Romano -. Ho chiesto spiegazioni ma sono stato allontanato senza alcuna motivazione. A prescindere da questo episodio, comunque, il Lamezia ha meritato di ottenere i tre punti. Loro sono considerati una squadra che arriverà sino in fondo, penso che i miei ragazzi hanno comunque disputato una buona prova".

Nella ripresa il Licata ha provato a pungere, senza però grande incisività: "Ci abbiamo provato - ha chiarito Romano - ma siamo stati evanescenti. Abbiamo speso tanto, abbiamo cercato di mettere un po' di paura al Lamezia ma non abbiamo creato occasioni molto pericolose. Questo campionato come andrà? Trapani e Siracusa sono due corazzate che non mollano nulla - ha concluso il tecnico - hanno speso tantissimo per stare lassù".