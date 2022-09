L'Akragas continua a rinforzarsi: preso l'esperto difensore Alexandro Noto

Anche se la stagione è già cominciata l'Akragas continua a essere attivo sul mercato e a pochi giorni dall'arrivo di Desiderio Garufo la società biancazzurra ha messo a segno un altro acquisto di esperienza, ufficializzando l'ingaggio del duttile difensore Alexandro Noto.

Originario di Comitini in provincia di Agrigento, classe 1990. Alexandro è fratello maggiore di Flavio Noto, giovane e promettente calciatore da due stagioni in forza all'Akragas. Alexandro Noto, per motivi di lavoro, ha giocato recentemente in Liguria nel campionato di Promozione con le squadre Veloce 1910 e Legino 1910. Ha iniziato la carriera con la maglia dell'Akragas nelle stagioni 2008-2009 e 2009-2010 in Eccellenza.

È un difensore roccioso (altezza un metro e 85 centimetri), dotato di una buona tecnica individuale e di un'ottima intelligenza tattica. Conta oltre 200 presenze in Serie D e 4 reti e più di 30 partite in Eccellenza con 6 reti all'attivo. In Serie D ha giocato con la Nissa, Ribera, Sambonifacese, Noto, Leonfortese, Sorrento, Argentina Arma, Pinerolo e Gela. Nel campionato di Eccellenza ha vestito le maglie di Marsala e Mussomeli.

Alexandro Noto ha svolto quasi tutta la preparazione atletica con l'Akragas, disputando anche alcune amichevoli con buone prestazioni, ed oggi è stato tesserato per la stagione in corso. Il giocatore può ricoprire tutti i ruoli della difesa e va a rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Nicolò Terranova.