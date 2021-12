Kamarat, parola a mister Bellomo: "Dobbiamo ritrovare entusiasmo, ci manca l'acuto per vincere"

Non è stato un grande ritorno in campo risultati alla mano per il Kamarat di Mimmo Bellomo che nelle ultime due uscite al rientro dalla sosta ha raccolto un solo punto, frutto del pareggio a Carini e della sconfitta di domenica scorsa contro il quotato Lascari-Cefalù. Il tecnico biancazzurro analizza il momento della squadra, che si trova a 9 punti nel girone A di Promozione a ridosso della zona play-out, come sempre a ruota libera.

L'allenatore del Kamarat parte con una panoramica ad ampio raggio che riguarda le già menzionate partite, elogiando gli avversari: "Faccio una premessa - spiega il tecnico ad AgrigentoNotizie - ringrazio mister Zappavigna (che aveva speso parole d'elogio per il Kamarat ndr) per cui nutro una grande simpatia sportiva e comportamentale. Domenica ho avuto conferma che questo Lascari, che per me non è una sorpresa, ha messo su una struttura importante sulla quale hanno lavorato in maniera egregia Oggi raccolgono i frutti di una programmazione precisa e di tanti sacrifici da parte di un gruppo che ha lavorato alacremente. La loro prestazione non é stata da 10 solo perché 10 non si da mai ma da 9,5 si. Pensavamo che questa potesse essere una partita che potesse darci qualcosa dopo la grande prova di domenica scorsa contro un ottimo Carini, altra squadra ben organizzata e battagliera contro cui abbiamo lottato colpo su colpo giocando una grande partita in una bella sfida di intensità dove tutte e due le squadre volevano una vittoria che abbiamo dilapidato sbagliando un rigore a dieci minuti dalla fine che penso sarebbe stato risolutivo. Tanti punti persi come è accaduto in altre partite. Contro il Lascari abbiamo preso un gol su una situazione sfortunata. Una squadra che si trova a giocare con l'11 che ha il Lascari-Cefalù in vantaggio avendo contro un avversario moralmente preoccupato come lo eravamo noi ha vita facile. Sul 2-0 abbiamo combinato una frittatona complicandoci ulteriormente la vita. Potevamo andare sul 2-1 ma in ripartenza abbiamo preso il 3-0. Poi siamo riusciti a segnare il 3-1 e per poco non facevamo il 3-2. Ho visto chiaramente quali sono gli aspetti su cui dobbiamo migliorare. Sotto il profilo dell'impegno non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che danno sempre il massimo: questo massimo deve essere indirizzato e canalizzato nei bisogno della squadra. Su questo dobbiamo lavorare tantissimo. Detto questo ci prepariamo al derby contro Raffadali: lavoreremo con intensità per portare a casa il risultato".

Il tecnico palermitano si sofferma poi sul rendimento prestazionale della squadra: "Noi fuori casa ci esprimiamo bene - spiega - in casa non so perché non riusciamo a farlo eppure tra le mura amiche dovremmo essere più forti specie visto l'apporto dei tifosi che ringrazio perché non ci fanno mai mancare dicasi mai il loro affetto, così é stato anche domenica. Li ringrazio di cuore e speriamo al più presto di regalare loro soddisfazioni".

Nell'analizzare a 360 gradi il momento della sua squadra Bellomo eviscera tutti i fattori che per lui concorrono alla classifica attuale: "Spero di non essere frainteso ma credo che meriteremmo più rispetto da parte della classe arbitrale, soprattutto dentro casa, non capisco perché le terne arrivano qui stressate, con un atteggiamento tutt'altro che sereno nei nostri confronti. Sia chiaro questo fa parte del gioco ma non di quello su cui dobbiamo lavorare e abbiamo controllo: é la variabile impazzita dell'avvenimento agonistico. Detto ciò noi dobbiamo ritrovare l'entusiasmo, l'allegria e la voglia che erano le nostre principali capacità morali e mentali. In questo momento qualcuno ha perso queste credenziali: urge riconquistare l'entusiasmo che permeava il gruppo in ogni partita . Qualcuno purtroppo è rattristato e non possiamo permettercelo: dobbiamo andare in campo ritrovare l'entusiasmo, la determinazione e la cattiveria logica dell'atteggiamento. Dovremmo farlo subito non abbiamo tempo per pensarci: ci impegneremo a lungo, lavorando come. sempre senza mai lesinare sforzi per ritrovare noi stessi".

L'allenatore del Kamarat nello spiegare quale sia il particolare che può fare la differenza, svela un retroscena: "A questo Kamarat manca l'acuto - spiega - ovvero il gol, la testina alla Filippo Tortu davanti al corridore inglese che fa vincere l'oro nella staffetta all'Olimpiade. Adesso sta rientrando Ebrima che domenica é tornato in campo, segnando un gol e dando molta presenza in attacco: spero che questo ci possa aiutare. Sarò sincero, io domenica dopo la partita - svela -avevo rimesso il mio mandato in mano alla squadra alla società e al ds. Mi sono fatto un esame approfondito di coscienza e penso di non avere responsabilità perché qui sto lavorando con qualità e grande amore nei confronti di questa piazza ma mi sono chiesto se magari potesse servire altro, fare qualcosa di diverso rispetto alla mia cultura calcistica. La società non ne ha voluto nemmeno discuterne e quindi la ringrazio apertamente per questo atto di fiducia: mi sento voluto bene e va al di là del calcio".

In chiusura il tecnico biancazzurro fa il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati: "Abbiamo ancora fuori Muratore - conclude - stiamo recuperando gradualmente il classe 2003 Ciminato che può risolvere delle situazioni importanti in difesa con la sua fisicità. Piano piano abbiamo accelerato la ripresa di Cosimo Panepinto, che é rientrato é deve ritrovare il ritmo dopo quello che ha superato lui per i problemi alla schiena e tutto ciò che è ne derivato.