Juventus, il Valle dei Templi primo club del mondo per la categoria "Communication"

Lo Juventus club Valle dei Templi premiato come migliore fra i 539 presenti al mondo per la categoria "Communication". Il riconoscimento è stato conferito in occasione del "Fan club day" che ha visto, nel fine settimana, a Roma, la presenza di quasi 300 fra presidenti e referenti dei club italiani ed esteri.

A consegnare il premio al presidente del club agrigentino Salvatore Capraro e al vice Salvatore Pirrello sono state le "vecchie glorie" Nicola Amoruso e Mark Juliano, presenti all'evento insieme a Sergio Brio e al presidente Gianluca Ferrero.

Il ricooscimento è stato assegnato per la stesura del magazine "Hurrà Valle dei Templi”, diretto dal socio Salvatore Urso e distribuito gratuitamente in formato digitale ai soci.

Capraro, referente Sicilia dei club, insieme al presidente di Enna Michele Russo e all'uscente Fabio Cappello del club di Ribera, è stato premiato dallo stesso Ferrero in quanto regione con più club al mondo.