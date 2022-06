L'Akragas a Isernia per la finale playoff, Terranova: "Sarà una partita tattica, servirà attenzione e caparbietà"

Dopo il pareggio 0-0 di domenica scorsa all’Esseneto l’Akragas si prepara ad affrontare il ritorno della sfida contro l’Isernia, in programma domenica alle 16:30 al Lancellotta: i biancazzurri devono vincere o pareggiare con gol per strappare il pass per la finale contro una tra i messinesi dello Jonica e Martina (la cui andata in Puglia è finita 2-1 per il Martina). La squadra oggi pomeriggio partirà verso il Molise, dove ultimerà la preparazione. Mister Nicola Terranova ha espresso in conferenza stampa le sue considerazioni sul match.

In prima battuta l’allenatore biancazzurro ha spiegato che tipo di gara si aspetta: “Sarà una partita che per noi come per loro è una sorta di finale anticipata - ha affermato - dopo il pareggio dell’andata non c’è più spazio e tempo per rimediare, una andrà avanti una si fermerà. Sono due squadre che adesso si conoscono meglio rispetto al passato anche se ci siamo studiate a vicenda. Ci sono state delle difficoltà nella gara d’andata che noi siamo riusciti in parte a recuperare ma questo è il passato. Adesso c’è la gara di ritorno che bisogna affrontare con attenzione e caparbietà. Sarà una partita tattica in cui il caldo probabilmente inciderà tanto: dobbiamo essere bravi a sfruttare quello che ci sarà concesso dagli avversari. Noi dobbiamo fare la nostra partita, la squadra ha identità ed è quello che conta”.

Terranova ha anche parlato di quelli che per lui sono i principali pericoli domenica sottolineando cosa sarà necessario fare per arrivare all’obiettivo: “L’avversario come abbiamo visto all’andata è di grande qualità - ha spiegato - mi ha fatto un’ottima impressione ma già avevo le idee chiare su chi andavamo ad affrontare. Il caldo inciderà sia per noi che per loro: dobbiamo capire che la partita potrebbe non durare 90 minuti, sarà una gestione particolare per entrambe le squadre. Servirà una grande prestazione, al limite della perfezione, l’avversario è di valore e la partita è di grande importanza: in queste gare se c’è attenzione, grande concentrazione e riesci a fare quello che proponi in settimana il risultato può darti ragione. Certo è che daremo il massimo fino all’ultimo secondo”.

In chiusura il tecnico si è soffermato sulla condizione dei singoli e sull’importanza dei tifosi: “Abbiamo recuperato Taormina - ha concluso il mister - che domenica era uscito anzitempo; Strano è recuperato al 100%, ci mancherà La Vardera per squalifica però non guardo le assenze: ci sono ragazzi pronti a dare buone prestazioni. I tifosi incideranno come hanno inciso nella gara d’andata, quando in un certo momento della gara con difficoltà oggettive siamo riusciti a uscirne anche grazie a loro. Sono certo che ci daranno una grande mano anche nella gara di domenica”.

Maiorano: “Siamo pronti, daremo come sempre il massimo”

Anche il vicecapitano dell’Akragas, il centrocampista Stefano Maiorano, è intervenuto per parlare della sfida contro l’Isernia. In prima battuta l’interno campano ha parlato dello stato d’animo della squadra e del tipo di partita che si prospetta: “Siamo pronti - ha spiegato -cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto dall’inizio del campionato. Ci teniamo a questa partita e ad arrivare fino in fondo a questa competizione. Incontreremo una squadra che, come visto domenica scorsa, palleggia bene, ben organizzata. Si deciderà sui 90’ minuti: il calcio è fatto così. Noi siamo concentrati, andiamo lì con la nostra mentalità, quella che abbiamo messo sino ad ora in ogni partita dentro o fuori casa. Ogni settimana diamo il massimo per arrivare al top la domenica: sono fiducioso perché conosco i miei compagni di squadra e siamo un gruppo forte e unito”.

In merito a cosa servirà per riuscire a far male all’Isernia, l’esperto centrocampista biancazzurro si è così espresso: “Noi andiamo a fare la nostra partita - ha concluso - preparandola come facciamo ogni settimana. Non c’è una medicina precisa: sono partite particolari, non è come il campionato, sono gare secche e dunque tanti i fattori che possono fare la differenza”.