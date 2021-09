Innesto d'esperienza per il centrocampo dell'Akragas: preso Maiorano

Il giocatore classe 1986 vanta quasi 200 presenze in Serie C e approda in biancazzurro dopo l'esperienza al Paternò. Sarà subito a disposizione di mister Anastasi

L'Akragas ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver ingaggiato il centrocampista Stefano Maiorano, in forza al Paternò nella scorsa stagione. Classe 1986 Maiorano nella sua lunga carriera ha collezionato 158 presenze in Serie D e 195 apparizioni in Serie vestendo maglie importanti come quelle di Messina, Ancona, Catanzaro, Taranto, Juve Stabia e Latina.

Il giocatore nativo di Battipaglia va dunque a rinforzare il centrocampo della squadra biancoazzurra ed è già adesso a disposizione di mister Anastasi a pochi giorni dal debutto in campionato che vedrà l'Akragas contrapposto allo Sciacca tra le mura amiche dell'Esseneto.