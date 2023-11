Il mondo Akragas a portata di click, on line il sito internet dello store del Gigante

È on line lo store dell'Akragas all'indirizzo www.akragasstore.com dove è possibile acquistare i prodotti ufficiali biancazzurri.

Una vastissima scelta di gadget e accessori, ma anche la maglia ufficiale, la felpa, la polo, il k-way, la t-shirt e lo zainetto.

Tutto il mondo Akragas a portata di click. Lo store dell'Akragas, come comunicato dalla società in una nota stampa, è gestito da Paolo Vella della Tipografia Maira in via Callicratide ad Agrigento.