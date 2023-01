Il Licata domani sfida in casa la Vibonese, Romano: "Chiedo ai miei ragazzi di avere fame di punti"

Forte di 29 punti in classifica, il Licata ospita domani al Dino Liotta la Vibonese, che si trova un gradino sopra rispetto ai gialloblu, a quota 31.

La squadra allenata da mister Pippo Romano arriva alla sfida valevole per 19^ giornata con un ruolino di marcia di 8 vittorie, 5 sconfitte e 5 pareggi, trovandosi in piena corsa playoff.

Indisponibili Ouattara e Cappello, che non prenderanno parte alla sfida contro i calabresi.

"Sarà una partita complicata ed impegnativa - ha dichiarato il tecnico Pippo Romano alla vigilia - loro sono costruiti per fare un campionato di livello. La Vibonese ha qualità, corsa, ritmo: dovremo fare una partita importante, stando al loro passo. Noi veniamo da due gare consecutive, un po' di stanchezza la avvertiremo. Ma dovremo sopperire queste fatiche con la fame di punti, con la voglia di giocare il nostro calcio".