Licata, grande rimonta in trasferta: i gialloblù battono la Gioiese 2-1

Il Licata espugna lo stadio Lo Presti di Palmi: la formazione di Pippo Romano ha battuto 2-1 la Gioiese, grazie ad una rimonta maturata nei minuti finali della gara. Un successo assai prezioso per i gialloblù, per la classifica e per aumentare la fiducia del gruppo. Dopo un primo tempo caratterizzato da luci e ombre, nel quale i padroni di casa hanno trovato la rete del vantaggio con Orazzo, nella ripresa la squadra di Romano è entrata in campo con maggiore determinazione. Le reti di Giannone e Rotulo hanno ribaltato il verdetto della gara.

Il Licata si schiera con il classico 3-5-2: Valenti in porta; Pino, Calaiò e Orlando in difesa; Giannone, Pedalino, Murgia, Rotulo e Giuliana a centrocampo; Saito e Minacori in attacco.

L'avvio del match vede i calabresi più in palla, con un possesso interessante e proficuo. L'equilibrio permane sino alla mezz'ora, visto che al 29' Orazzo sblocca il match con il gol dell'1-0.

La prima frazione di gara termina sul punteggio di 1-0 in favore della Gioiese.

Nel secondo tempo i gialloblù provano ad intensificare gli attacchi, anche se la difesa calabrese tiene botta e resiste alla pressione avversaria. A cinque minuti dalla fine, però, ecco il pari: è Enrico Giannone a firmare il gol dell'1-1.

La rete galvanizza la squadra di Romano, che continua ad attaccare non accontentandosi di un solo punto. Al 92' la rimonta viene completata: è il numero 10 Rotulo a realizzare la rete del 2-1 che consegna i tre punti ai gialloblù.

Successo di grande importanza per il Licata: quarto posto in classifica e quota 24 punti.