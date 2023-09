Canicattì, blitz vincente a Lamezia Terme: battuta 2-0 la Gioiese

Bel successo esterno del Canicattì, al Renda di Lamezia Terme: i biancorossi vincono 2-0 contro la Gioiese. Vittoria, secondo clean sheet e 7 punti in otto giorni: davvero una bella domenica per Pidatella e i suoi.

Accade tutto in tre minuti: al 58’ il vantaggio firmato da Gabriele Salvia, al 61’ il raddoppio di Bonilla. Tre punti fondamentali per la squadra di Pidatella, che avanza in classifica.

Classico 3-5-2 per i siciliani: Scuffia in porta; Amenta, Raimondi e Loza in difesa; Sidibe, Tempesta, Diaz, Salvia e Tedesco a centrocampo; Bonilla e Catania formano la coppia d’attacco.

Il primo quarto d’ora è piuttosto avaro di emozioni, le squadre si studiano a fondo e c’è parecchio traffico in mezzo al campo. Le formazioni evitano di rischiare in fase di palleggio, il ritmo delle giocate appare compassato. All’alba della mezz’ora la prima occasione del match di marca biancorossa: ci pensa Bonilla con il destro a concludere in porta, ma Ammirati para in due tempi e salva il risultato.

Il primo tempo va in archivio a reti bianche. Nella ripresa il Canicattì entra in campo con maggiore convinzione e grinta, deciso ad attaccare con più determinazione. E infatti sono i biancorossi a sbloccare il match: al 58’ è Salvia, al primo gol in serie D, ad aprire le marcature sfruttando un bell’assist di Bonilla. Il gol gasa i ragazzi di Pidatella che replicano tre minuti dopo: è il bomber argentino Bonilla a siglare il 2-0 biancorosso. Bel destro chirurgico del centravanti, che sfonda la rete avversaria. Al 75’ la Gioiese resta in dieci: doppio giallo sventolato nei confronti di Ficarra. L’inferiorità numerica spegne le poche speranze di riaprire il match dei calabresi, che non riescono più a produrre nulla di interessante. Finisce, dunque, 2-0 per il Canicattì: prova di forza da parte dei ragazzi di Pidatella.