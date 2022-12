Gela-Pro Favara, gialloblu corsari al Presti: vittoria per 2-1 e primo posto a soli due punti di distanza

Una partita più complicata del previsto, che però termina come sperato dalla Pro Favara: al Presti di Gela i gialloblu vincono 2-1, portando a casa tre punti fondamentali.

La squadra di Catalano, in virtù del successo odierno, sale ancora in classifica, portandosi a -2 punti dalla capolista Akragas, oggi sconfitta a Enna. Resta invariato il distacco dalla seconda in classifica, il Misilmeri, anche oggi vittorioso in casa contro il Marineo.

La gara si mette subito bene per i gialloblu, che trovano il vantaggio dopo soli quattro minuti: è il solito La Piana a firmare la rete dello 0-1. Il Gela prova a reagire con alcune ripartenze pericolose ma la difesa gialloblu contrasta senza particolari criticità i tentativi dei padroni di casa. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore della Pro Favara. Nella ripresa i padroni di casa guadagnano diversi metri in campo, alzando il loro baricentro e creando maggiori difficoltà alla retroguardia gialloblu. Il Gela resta in partita e al 68' trova la via del pareggio: il gol dell'1-1 porta la firma di Pardo. La formazione di Catalano reagisce immediatamente, cercando di costruire nuove azioni pericolose. Dopo dieci minuti, al 78', l'arbitro assegna calcio di rigore in favore dei gialloblu: dal dischetto si presenta De Luca che non tradisce. Ritrovato il vantaggio, la Pro Favara evita guai cercando di sbagliare il meno possibile. Il match scivola via così: arriva il triplice fischio che certifica una vittoria fondamentale per la squadra di Catalano.

Nel prossimo turno i gialloblu riceveranno in casa il Cus Palermo, squadra in difficoltà, con soli 8 punti in classifica. Il calendario potrebbe essere particolarmente favorevole, visto che all'Esseneto di Agrigento andrà in scena lo scontro diretto tra Akragas e Don Carlo Misilmeri.