Akragas, Terranova soddisfatto dopo la vittoria a Gela: "Abbiamo condotto la gara dall'inizio alla fine"

"Una partita condotta dall'inizio alla fine, il campo è stato chiaro: un testa-coda è sempre pericoloso, perchè loro non avevano nulla da perdere. Siamo stati bravi ma dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione". Nicolò Terranova, allenatore dell'Akragas, ha commentato con soddisfazione i tre punti conquistati dai suoi sul campo del "Vincenzo Presti" di Gela.

"Noi rispettiamo tutti gli avversari, giocare contro l'ultima in classifica in realtà non è mai facile. Siamo stati bravi dall'inizio alla fine, abbiamo creato tante palle gol e questo è importante - ha dichiarato Terranova - l'unica nota negativa è stata l'infortunio di Caccetta. Speriamo non sia nulla di grave. E' sempre emozionante tornare qui, ho lasciato un bel ricordo".

Ha parlato, in sala stampa, anche Desiderio Garufo: "Il Gela non merita di stare all'ultimo posto in classifica, il match è stato comunque difficile. Siamo tornati alla vittoria dopo due pareggi e devo dire che questa vittoria è molto importante - ha affermato Garufo - adesso prepareremo bene i prossimi impegni. Ci aspetta un mese importante, a dicembre avremo diversi scontri diretti e vogliamo farci trovare pronti. L'infortunio di Cristian Caccetta ci tiene un po' in ansia, dedichiamo la vittoria a lui e al nostro Presidente. Speriamo che per Cristian non sia nulla di grave. I tifosi ci credono più di noi, hanno un entusiasmo straordinario. Oggi erano qui in più di cento, ci sono stati vicino e li ringraziamo sempre per il loro importante sostegno".

I tre punti ottenuti consentono all'Akragas di rimanere in vetta alla classifica, a due punti di vantaggio sul Misilmeri e a tre distanze dalla Pro Favara.