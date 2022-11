Akragas, domani la trasferta di Gela: tagliandi in vendita presso la segreteria dello stadio Esseneto

Sono disponibili, presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento, i biglietti "settore ospiti" per assistere alla partita Nuova Città di Gela - Akragas di domani alle ore 15, allo stadio "Vincenzo Presti".

I tifosi akragantini, interessati a seguire la squadra in trasferta, potranno acquistare il biglietto in prevendita al costo di 10 euro. I tifosi dell'Akragas saranno sistemati in gradinata.

Ieri, per la formazione di Terranova, allenamento sul sintetico di Fontanelle: i biancazzurri hanno intensificato la preparazione in vista della partita di domani. La squadra ha svolto una seduta incentrata sull'attivazione tecnica, sviluppi offensivi e difensivi. La sessione si è conclusa con una partita finale su porzione di campo ridotto.