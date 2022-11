Akragas, la formazione di Terranova torna alla vittoria: successo esterno sul campo del Gela, segnano Mansour e Neri

Successo importante per l’Akragas, ottenuto sul campo del Gela: al Vincenzo Presti finisce 2-0 in favore dei biancazzurri, decidono le reti di Mansour e di Neri. Tre punti importanti per la capolista, che sale a quota 27: sono due le lunghezze di vantaggio rispetto alla seconda in classifica, la Don Carlo Misilmeri.

Terranova delinea per i suoi un 4-3-3 con Elezaj tra i pali; Lo Cascio, Cipolla, Neri e Baio a comporre il quartetto di difesa; in mezzo al campo trio composto da Garufo, Caccetta e Vizzini; in avanti Semenzin, Pavisich e Mansour. Pensabene risponde con Di Martino, Messina, Piazza, Valenti, Arafa, Campanaro, Montagno, Favata, Abate, Tomaino, Pardo.

Il match si sblocca nelle battute iniziali, dopo nemmeno venti minuti di gioco: al 17’, infatti, è Mansour a portare in vantaggio l’Akragas, sfruttando bene un cross dall’out di sinistra. Dopo la rete i biancazzurri gestiscono bene il possesso palla ma rischiano pochi minuti dopo di subire la rete del pari: Pardo calcia verso la porta ma trova una super risposta da parte di Elezaj. Alla mezz’ora primo cambio obbligato del match per Terranova: si fa male Caccetta, al suo posto dentro Dalloro. Si va al riposo con l’Akragas in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa, dopo un’ora di gioco, Terranova inserisce Scozzari al posto di Vizzini. Al 75’ altro cambio per i biancazzurri, in campo entra Vitelli al posto del bomber Pavisich. Quattro minuti dopo spazio anche a Mannina, che rileva Semenzin. L'Akragas pressa alla ricerca del gol del raddoppio, il Gela non riesce ad impensierire la difesa degli avversari anche se la formazione guidata da Pensabene resta comunque in partita. A dieci minuti dal triplice fischio i biancazzurri mettono in sicurezza i tre punti: è Dario Neri a firmare la rete del raddoppio.

Terranova inserisce allora anche Briones, al suo posto fuori dal terreno di gioco Mansour. Nei minuti finali, nonostante i tentativi generosi dei padroni di casa, non succede più nulla di rilevante. Termina, dunque, 2-0 per l’Akragas il match della undicesima giornata di campionato. Torna al successo la formazione di Nicolò Terranova, dopo il pari interno della scorsa settimana in casa contro il Castellammare. Nel prossimo turno la capolista sarà impegnata in casa, contro il Cus Palermo.