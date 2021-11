Il Raffadali ne prende sei a Gangi, Mercante: "Fatti dieci passi indietro, mi assumo le mie responsabilità"

Pomeriggio quantomai amaro quello vissuto ieri dal Raffadali che a Gangi contro la forte squadra locale subisce una sonora sconfitta per 6-4. A dispetto di quanto potrebbe suggerire il punteggio la partita non è mai stata sul binario dell'equilibrio. I madoniti infatti dopo 55 minuti di partita si erano portati giù sul 5-0 grazie al gol di Marrone e alle doppiette di Aiello e Rosone. Il Raffadali ha un sussulto d'orgoglio e riesce ad accorciare il gap grazie al bel gol di Canalicchio dalla distanza, alla punizione di Giuseppe Priolo e alla rete di Curaba. I gol nel finale di Venuti per i biancorossi e di Bamba per il Raffadali fissano definitivamente lo score.

Per il club gialloverde è una sconfitta pesante che fa scivolare la squadra all'ottavo posto, a tre lunghezze di distanza dalla zona play-off. Il tecnico del Raffadali Angelo Mercante ha commentato la prestazione di ieri, senza nascondersi e con grande onestà intellettuale: "Poco da dire, mi assumo le mie responsabilità - afferma ad AgrigentoNotizie - forse avrò sbagliato io a non trasmettere il valore della partita perché vincendo ci mettevamo sempre in rincorsa. Abbiamo purtroppo dieci passi indietro, il Raffadali è rimasto a casa senza essere mai in partita: il primo tempo lo abbiamo chiuso sul 4-0 e non meritavamo di riprenderla anche se ci abbiamo provato arrivando fino al 5-3 ma ripeto non meritavamo. Domenica scorsa abbiamo giocato una gara importante ad Alcamo ricevendo persino i complimenti del tecnico avversario: col Gangi non è accaduto e mi assumo le mie responsabilità per questa sconfitta meritata. Complimenti al Gangi che l’ha fatta sua sin da subito".