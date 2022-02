Calcio a 5, netta vittoria del Futsal Canicattì sul Città di Palermo che vale il primato in classifica

Vittoria fondamentale per il Futsal Canicattì che batte dopo una bellissima gara il Città di Palermo con il risultato di 5 a 2.



Partita ricca di emozioni e di spettacolo quella vista sul parquet del "Livatino-Saetta" di Canicattì tra biancorossi e rosanero. Gli uomini di Giuseppe Castiglione hanno lottato su ogni pallone dimostrando più fame degli avversari e conquistando meritatamente i tre punti che valgono il primato in classifica.



Le due squadre si sono date battaglia dal primo minuto di gioco con una gara apparsa molto equilibrata nella prima parte che si conclude con il parziale di uno a uno. La ripresa, invece, ha visto un netto predominio dei padroni di casa che hanno trovato il vantaggio continuando a martellare gli ospiti con un forcing asfissiante. I palermitani hanno retto fino al momentaneo 3 a 2 per poi arrendersi alla maggiore aggressività e determinazione dei biancorossi.



Soddisfatto il presidente Vincenzo Urso, al vertice di una socità che ancora una volta che dimostrato, sul campo, solidità mentale. Nonostante le assenze importanti, il Futsal Canicattì si è dimostrato un gruppo molto unito, capace di esaltarsi nei momenti di difficoltà.



Adesso la squadra si appresta ad affrontare una settimana di fuoco: dovrà affrontare per due volte l’Ecosistem Lamezia (una in coppa ed una in campionato) partendo dal primo posto appena conquistato nel girone girone H.



Le reti del match: per gli ospiti hanno segnato Sposito e Montevago. Per i padroni di casa hanno invece segnato Mosca, Furno, La Rosa e Cascino con una doppietta. Futsal Canicattì al comando della classifica con 36 punti. Inseguono Ecosistem Lamezia con 35 e Città di Palermo e Pgs Luce Messina con 31.