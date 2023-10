Pro Favara, blitz vincente a Fulgatore: un rigore di Cannavò regala i tre punti ai gialloblù

La Pro Favara batte in trasferta 1-0 il Fulgatore e porta così a casa un successo molto prezioso per la classifica. Un calcio di rigore trasformato al 55' da Cannavò consente alla formazione di Gaetano Catalano di ottenere l'intera posta in palio. Una vittoria importante che mantiene i gialloblù in scia rispetto alla capolista Nissa, oggi vittoriosa con un poker in casa ai danni della Don Carlo Misilmeri.

Il primo tempo è piuttosto chiuso, Catalano cerca di spronare i suoi nella ricerca degli spazi giusti ma il Fulgatore è ben messo in campo. La gara presenta ritmi gradevoli anche se le chances da una parte e dall'altra non sono moltissime. Le formazioni tornano negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Al 55' il direttore di gara assegna calcio di rigore in favore della Pro Favara: dal dischetto si presenta il bomber Cannavò che non sbaglia. L'attaccante firma così la rete che sblocca il match. Nella mezz'ora abbondante finale gli ospiti cercano il raddoppio, i padroni di casa provano con alcuni attacchi ad acciuffare il pari ma al novantesimo il risultato non cambia: tre punti molto preziosi per la Pro Favara, che consolida la seconda posizione in classifica.