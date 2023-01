Finale Coppa Italia di Eccellenza, Akragas-Nuova Igea Virtus: acquisto biglietti on line fino a mezzanotte

L'Akragas comunica che il termine ultimo per acquistare il biglietto, esclusivamente on line, della finale di Coppa Italia di Eccellenza, Akragas - Nuova Igea Virtus, è fissato per le ore 24 di oggi. Domani, giorno della finale, non sarà più possibile acquistare il tagliando attraverso internet.

Il link per comprare on line il biglietto è il seguente:

https://www.postoriservato.it/.../acquista-biglietti...

Il prezzo del biglietto unico è di 10 euro, più un euro di commissione. La finale, che si disputerà domani, mercoledì 18 gennaio, alle ore 15.30, allo stadio Aldo Campo di Ragusa, è organizzata dalla Società A.S.D. Ragusa Calcio. Ai tifosi dell’Akragas è stato riservato il settore "Tribuna B", ossia la gradinata. La Società biancazzurra invita i propri tifosi a recarsi a Ragusa già in possesso del biglietto per motivi di ordine pubblico. Inoltre, è necessario esibire, insieme al biglietto, il documento di riconoscimento per accedere all'impianto di gioco e assistere alla finale.